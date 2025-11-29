Первые ракеты вошли в Украину: Россия осуществила пуски с самолетов Ту-160
- Российские самолеты Ту-160 осуществили пуски крылатых ракет Х-101, которые зашли в воздушное пространство Украины через Сумскую область.
- Ракеты двигались курсом на Полтавщину и были зафиксированы в Черкасской области.
Угроза ракетного обстрела снова возникла в Украине под утро 29 ноября. На этот раз говорится о пусках с самолетов Ту-160.
Об этом сообщил мониторинговый телеграмм-канал "Николаевский Ванек".
Что известно о российской атаке?
Мониторы рассказывали, что ближе к 06:30 – 07:00 можно ожидать крылатые ракеты с 2 бортов ТУ-160. Около 05:44 борта совершили пусковые маневры.
Эти самолеты взлетали из Украинки, а пуски состоялись из Волгоградской области.
В 06:13 стало известно, что первые ракеты Х-101 заходят в воздушное пространство Украины через Сумскую область.
Ракеты на Сумщине – курсом на Полтавщину,
– отметили в Воздушных силах ВСУ.
Впоследствии защитники рассказали, что вражеские ракеты зафиксировали на Полтавщине: они двигались мимо Пирятин на Черкасщину.
В 06:37 военные сообщили, что зафиксировали группу ракет с Полтавщины в Черкасскую область. В то же время стало известно о ракетах из Киевской области в Винницкую.
Какие последствия атаки на Киев?
Российские оккупанты массированно обстреляли Киев в ночь на 29 ноября и продолжили атаковать утром. Последствия обстрела зафиксировали сразу в нескольких районах столицы.
По состоянию на сейчас известно о 8 пострадавших. 5 из них, в частности одного ребенка, госпитализировали, другим оказали помощь на месте.
В Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом, в Соломенском – обломки упали на 25-этажный жилой дом, по еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом.
В Святошинском районе попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. В Днепровском районе попадание в 10-этажный жилой дом.