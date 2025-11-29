Укр Рус
29 ноября, 05:50
3

Первые ракеты вошли в Украину: Россия осуществила пуски с самолетов Ту-160

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • Российские самолеты Ту-160 осуществили пуски крылатых ракет Х-101, которые зашли в воздушное пространство Украины через Сумскую область.
  • Ракеты двигались курсом на Полтавщину и были зафиксированы в Черкасской области.

Угроза ракетного обстрела снова возникла в Украине под утро 29 ноября. На этот раз говорится о пусках с самолетов Ту-160.

Об этом сообщил мониторинговый телеграмм-канал "Николаевский Ванек". 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Что известно о российской атаке?

Мониторы рассказывали, что ближе к 06:30 – 07:00 можно ожидать крылатые ракеты с 2 бортов ТУ-160. Около 05:44 борта совершили пусковые маневры.

Эти самолеты взлетали из Украинки, а пуски состоялись из Волгоградской области.

В 06:13 стало известно, что первые ракеты Х-101 заходят в воздушное пространство Украины через Сумскую область.

Ракеты на Сумщине – курсом на Полтавщину,
отметили в Воздушных силах ВСУ.

Впоследствии защитники рассказали, что вражеские ракеты зафиксировали на Полтавщине: они двигались мимо Пирятин на Черкасщину.

В 06:37 военные сообщили, что зафиксировали группу ракет с Полтавщины в Черкасскую область. В то же время стало известно о ракетах из Киевской области в Винницкую.

Какие последствия атаки на Киев?

  • Российские оккупанты массированно обстреляли Киев в ночь на 29 ноября и продолжили атаковать утром. Последствия обстрела зафиксировали сразу в нескольких районах столицы.

  • По состоянию на сейчас известно о 8 пострадавших. 5 из них, в частности одного ребенка, госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

  • В Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом, в Соломенском – обломки упали на 25-этажный жилой дом, по еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом.

  • В Святошинском районе попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. В Днепровском районе попадание в 10-этажный жилой дом.