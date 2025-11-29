Первые ракеты вошли в Украину: Россия осуществила пуски с самолетов Ту-160

Угроза ракетного обстрела снова возникла в Украине под утро 29 ноября. На этот раз говорится о пусках с самолетов Ту-160.

Об этом сообщил мониторинговый телеграмм-канал "Николаевский Ванек". 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Смотрите также Россия снова терроризирует ракетами и "Шахедами": опасность уже добралась до Киева

Что известно о российской атаке?

Мониторы рассказывали, что ближе к 06:30 – 07:00 можно ожидать крылатые ракеты с 2 бортов ТУ-160. Около 05:44 борта совершили пусковые маневры.

Эти самолеты взлетали из Украинки, а пуски состоялись из Волгоградской области.

В 06:13 стало известно, что первые ракеты Х-101 заходят в воздушное пространство Украины через Сумскую область.

Ракеты на Сумщине – курсом на Полтавщину,

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Впоследствии защитники рассказали, что вражеские ракеты зафиксировали на Полтавщине: они двигались мимо Пирятин на Черкасщину.

В 06:37 военные сообщили, что зафиксировали группу ракет с Полтавщины в Черкасскую область. В то же время стало известно о ракетах из Киевской области в Винницкую.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какие последствия атаки на Киев?