Могли відбутися пуски крилатих ракет із Ту-160, – монітори

Загроза ракетного обстрілу знову виникла в Україні під ранок 29 листопада. Цього разу мовиться про ймовірні пуски з літаків Ту-160.

Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал "Миколаївський Ваньок". 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про російську атаку?

Наразі з повідомлень моніторів відомо, що ближче до 06:30 – 07:00 можна очікувати на крилаті ракети з 2 бортів ТУ-160.

Ці літаки злітали з Українки, а пуски відбулися з Волгоградської області.