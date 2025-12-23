Мониторы указали, куда будет целиться враг во время текущей массированной атаки
- 23 декабря Россия осуществляет массированную атаку на Украину с использованием ударных дронов и ракет.
- Вероятными целями мониторы назвали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в западных и центральных областях Украины.
Россия может нанести массированный удар по Украине 23 декабря. Об этом свидетельствуют пуски вражеских ударных дронов-камикадзе и ракет.
Мониторинговые телеграмм-каналы спрогнозировали, когда и какие регионы могут быть под основным прицелом врага, передает 24 Канал.
Когда ожидать основной удар?
По данным "Николаевского Ванька", массированная российская атака могла состояться около 06:00 23 декабря, с отклонением в примерно полтора часа. Отмечается, что в воздухе уже значительное количество ударных дронов, также враг запустил ракеты.
Мониторинговый канал предполагает, что вероятными целями врага могут быть объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры.
Основной удар, по данным "Николаевского Ванька", может прийтись на Ровенскую, Житомирскую, Тернопольскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Волынскую области. В центральной части могут быть атакованы Киевская и Черкасская области.
Пуски могут выполняться в несколько волн, поэтому крылатые ракеты будут заходить в наше воздушное пространство в разные временные промежутки, вероятно с разных направлений,
– сообщили в Insider UA.
По данным monitor, по состоянию на 04:00 в воздушном пространстве России всего было до 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и два борта Ту-160. Также отмечается, что ракеты могут повторять маршруты ударных БПЛА.
Мониторы обращают внимание, что время подлета ракет в Киев и пригород может составлять всего несколько минут.