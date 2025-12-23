Монітори вказали, куди цілитиме ворог під час поточної масованої атаки
- 23 грудня Росія здійснює масовану атаку на Україну з використанням ударних дронів та ракет.
- Ймовірними цілями монітори назвали енергетичну та залізничну інфраструктуру у західних та центральних областях України.
Росія завдає масованого удару по Україні 23 грудня. Про це свідчать пуски ворожих ударних дронів-камікадзе та ракет.
Моніторингові телеграм-канали спрогнозували, коли та які регіони можуть бути під основним прицілом ворога, передає 24 Канал.
Коли очікувати основний удар?
За даними "Миколаївського Ванька", масована російська атака відбудеться близько 06:00 23 грудня, з відхиленням у приблизно півтори години. Зазначається, що у повітрі вже значна кількість ударних дронів, також ворог запустив ракети.
Моніторинговий канал припускає, що ймовірними цілями ворога можуть бути об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.
Основний удар, за даними "Миколаївського Ванька", може припасти на Рівненську, Житомирську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську та Волинську області. У центральній частині можуть бути атаковані Київська та Черкаська області.
Пуски можуть виконуватись у декілька хвиль, тож крилаті ракети будуть заходити у наш повітряний простір у різні часові проміжки, ймовірно з різних напрямків,
– повідомили в Insider UA.
За даними monitor, станом на 04:00 у повітряному просторі Росії загалом були до 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і два борти Ту-160. Також зазначається, що ракети можуть повторювати маршрути ударних БпЛА.
Монітори звертають увагу, що час підльоту ракет до Києва та передмість може становити лише кілька хвилин.
Які наслідки атаки на Україну?
Вибухи під час масованого обстрілу вже прогриміли у Києві та області, а також на Прикарпатті та біля Рівного. Місцева влада повідомляла про роботу ППО по ворожих цілях.
Також відомо про влучання у цивільну інфраструктуру біля Шостки та Конотопа, що на Сумщині. Там були перебої з електропостачанням.
Також аварійні відключення світла ввели на Чернігівщині та Черкащині.