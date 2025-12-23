Монітори вказали, куди цілитиме ворог під час поточної масованої атаки

Росія завдає масованого удару по Україні 23 грудня. Про це свідчать пуски ворожих ударних дронів-камікадзе та ракет.

Моніторингові телеграм-канали спрогнозували, коли та які регіони можуть бути під основним прицілом ворога, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія підняла стратегічну авіацію, та здійснила пуски ракет: зростає загроза масованої атаки

Коли очікувати основний удар?

За даними "Миколаївського Ванька", масована російська атака відбудеться близько 06:00 23 грудня, з відхиленням у приблизно півтори години. Зазначається, що у повітрі вже значна кількість ударних дронів, також ворог запустив ракети.

Моніторинговий канал припускає, що ймовірними цілями ворога можуть бути об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.

Основний удар, за даними "Миколаївського Ванька", може припасти на Рівненську, Житомирську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську та Волинську області. У центральній частині можуть бути атаковані Київська та Черкаська області.

Пуски можуть виконуватись у декілька хвиль, тож крилаті ракети будуть заходити у наш повітряний простір у різні часові проміжки, ймовірно з різних напрямків,

– повідомили в Insider UA.

За даними monitor, станом на 04:00 у повітряному просторі Росії загалом були до 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і два борти Ту-160. Також зазначається, що ракети можуть повторювати маршрути ударних БпЛА.

Монітори звертають увагу, що час підльоту ракет до Києва та передмість може становити лише кілька хвилин.

Які наслідки атаки на Україну?