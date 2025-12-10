Задержатся ли морозы в Украине: что говорит синоптик

Уже вскоре ночные температурные показатели могут снизиться до 8 градусов мороза. Но пока точно неизвестно, как долго такие значения удержатся на территории Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Можно ли сказать, когда отойдут морозы?

Иван Семилит сообщил, что 14 – 15 декабря температура воздуха ночью будет снижаться и будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза. Сейчас это крайние сроки, когда синоптики могут быть точными в этих значениях.

Пока мы видим то, что до 15 декабря будет снижение температуры. Что будет дальше, мы будем следить, конечно, и выпускать свои прогнозы. Поскольку так мы понимаем, что синоптическая ситуация постоянно изменчива, атмосфера подвижна и ежедневно что-то меняется, что-то движется,

– рассказал он.

По его словам, в течение выходных в Украину поступит циклон, который позже заменится антициклоном.

"Будут вот такие изменения, но в целом пока так далеко, после 15 декабря, мы не будем забегать вперед, чтобы не давать надежду людям, которые хотят увидеть снег, ждут его. Мы понимаем, что все процессы меняются", – резюмировал он.

