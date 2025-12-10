Задержатся ли морозы в Украине: что говорит синоптик
- Температура воздуха в Украине может снизиться до 8 градусов мороза в ночное время 14 – 15 декабря.
- Синоптическую ситуацию после 15 декабря точно спрогнозировать невозможно из-за изменчивости атмосферных процессов.
Уже вскоре ночные температурные показатели могут снизиться до 8 градусов мороза. Но пока точно неизвестно, как долго такие значения удержатся на территории Украины.
Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Смотрите также Туманы и налипание мокрого снега: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
Можно ли сказать, когда отойдут морозы?
Иван Семилит сообщил, что 14 – 15 декабря температура воздуха ночью будет снижаться и будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза. Сейчас это крайние сроки, когда синоптики могут быть точными в этих значениях.
Пока мы видим то, что до 15 декабря будет снижение температуры. Что будет дальше, мы будем следить, конечно, и выпускать свои прогнозы. Поскольку так мы понимаем, что синоптическая ситуация постоянно изменчива, атмосфера подвижна и ежедневно что-то меняется, что-то движется,
– рассказал он.
По его словам, в течение выходных в Украину поступит циклон, который позже заменится антициклоном.
"Будут вот такие изменения, но в целом пока так далеко, после 15 декабря, мы не будем забегать вперед, чтобы не давать надежду людям, которые хотят увидеть снег, ждут его. Мы понимаем, что все процессы меняются", – резюмировал он.
О чем еще рассказал синоптик?
Циклон, который вскоре поступит в Украину, обусловит и дождь со снегом, которые пройдут в северных, центральных и восточных областях страны. Ветер будет приносить прохладную воздушную массу с субботы, 13 декабря.
Также Иван Семилит рассказал, что часть областей, в частности некоторые центральные и восточные регионы, засыпало снегом, однако подобные осадки не задержатся из-за достаточно высоких для этого периода температуры.