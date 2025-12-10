Чи затримаються морози в Україні: що каже синоптик

Уже невдовзі нічні температурні показники можуть знизитися до 8 градусів морозу. Але наразі достеменно невідомо, як довго такі значення утримаються на території України.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Чи можна сказати, коли відійдуть морози?

Іван Семиліт повідомив, що 14 – 15 грудня температура повітря вночі буде знижуватись і коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу. Наразі це крайні терміни, коли синоптики можуть бути точними у цих значеннях.

Поки ми бачимо те, що до 15 грудня буде зниження температури. Що буде далі, ми будемо слідкувати, звісно, і випускати свої прогнози. Оскільки так ми розуміємо, що синоптична ситуація постійно мінлива, атмосфера рухлива і щодня щось змінюється, щось рухається, – розповів синоптик.

За його словами, впродовж вихідних до України надійде циклон, який пізніше заміниться антициклоном.

"Будуть ось такі зміни, але загалом поки так далеко, після 15 грудня, ми не забігатимемо наперед, щоб не давати надію людям, які хочуть побачити сніг, чекають на нього. Ми розуміємо, що усі процеси змінюються", – резюмував він.

Про що ще розповів синоптик?