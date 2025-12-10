Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де погіршиться погода?
В середу, 10 грудня, в Харкові та області вночі та вранці очікується налипання мокрого снігу. Водночас вранці та вдень буде туман, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Важливо! Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними.
Тим часом на Київщині прогнозують хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.
Загалом синоптики вказують, що в Україні 10 грудня буде хмарно. Вночі в більшості областей, вдень у південно-східній частині невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та в Приазов'ї місцями буде туман.
Сніг в Україні
У багатьох містах України вранці 10 грудня випав сніг. В мережі опублікували десятки фото та відео із кадрами зимової погоди.
Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Харків – міста, в яких цієї ночі випав сніг. Подекуди на дорогах уже працювала снігоприбиральна техніка.
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що у грудні в Україні очікуються опади в межах норми. За прогнозами, в першій половині місяця сталого снігового покриву не буде.