Морозы до -12 градусов ударят в Украине: где на Рождество будет холоднее всего

Погода в Украине в течение следующих трех суток будет холодной. В большинстве областей страны ударят серьезные морозы, кое-где даже возможен снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Начнется ли метеорологическая зима в Украине до Рождества и Нового года

Какую погоду ждать на Рождество?

По данным синоптиков, в ночь на 25 декабря в большинстве областей температура воздуха составит от 7 до 12 градусов мороза, в дневное время столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов мороза. Такое же будет и 24 декабря.

Несколько теплее будет на Закарпатье и крайнем юге. Там температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2 градусов тепла до 6 градусов мороза. В течение дня в этой части ожидается от 0 до 3 градусов тепла.

Укргидрометцентр также сообщает, что осадков почти не предвидится. Только в Карпатах и на Прикарпатье 24 декабря возможен умеренный снег, незначительный снег пройдет также в западных и северных областях ночью.

Ночью 26 декабря на северо-востоке пройдет небольшой снег, днем осадки накроют большинство областей, за исключением западной части. На востоке и юго-востоке прогнозируют умеренный снег и метели.

Температура воздуха в ночное время составит в пределах от 3 до 8 градусов мороза, в Карпатах и на Прикарпатье похолодает до 11 градусов мороза. В течение дня ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Также синоптики предупреждают об усилении ветра 26 декабря. Ожидаются сильные порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Какой будет погода на праздники?