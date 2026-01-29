В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату, когда начнется похолодание
- С 30 декабря в Украине начнется снижение температуры, возможен небольшой снег и морозы от 6 до 11 градусов.
- Это похолодание вызвано поступлением антициклона с сухой погодой и холодными воздушными массами.
В течение ближайших суток погода в Украине будет разнообразной. Временное потепление закончится, и уже вскоре холод ударит с новой силой.
Об этом сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Когда придут морозы?
По ее словам, в течение 29 января ожидалась теплая и влажная погода, которая местами принесла незначительные осадки. Но уже с пятницы, 30 декабря, температура воздуха в Украине начнет снижаться, местами возможны незначительные осадки.
Уже с 30 января, в северной части будет небольшой снег, начнется снижение температуры в течение суток и будет от 6 до 11 градусов мороза. Именно с 30-го числа,
– рассказала она.
Причиной похолодания Наталья Птуха называет поступление антициклона, области высокого атмосферного давления, которая обычно приносит в основном сухую погоду без существенных осадков, но с холодными воздушными массами и морозами.
О чем предупреждали ранее?
В ГСЧС Украины сообщили, что в Украине с 1 по 3 февраля ожидается резкое снижение температуры воздуха. Местами мороз достигнет отметки в -30 градусов. Исключениями станут Закарпатье и южная часть страны.
В целом в течение февраля погода будет меняться от очень холодной до более весенней. Синоптики прогнозируют, что выше климатической нормы на 1,5 градуса температура будет на Юге, в Крыму и на Востоке.
Напомним, до этого также предупреждали, что в период с 1 по 5 февраля снова будут морозы. По ее словам, прежде всего это касается западных, северных и центральных областей, там возможен сильный холод.