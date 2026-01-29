В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату, когда начнется похолодание

В течение ближайших суток погода в Украине будет разнообразной. Временное потепление закончится, и уже вскоре холод ударит с новой силой.

Об этом сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Когда придут морозы?

По ее словам, в течение 29 января ожидалась теплая и влажная погода, которая местами принесла незначительные осадки. Но уже с пятницы, 30 декабря, температура воздуха в Украине начнет снижаться, местами возможны незначительные осадки.

Уже с 30 января, в северной части будет небольшой снег, начнется снижение температуры в течение суток и будет от 6 до 11 градусов мороза. Именно с 30-го числа,

– рассказала она.

Причиной похолодания Наталья Птуха называет поступление антициклона, области высокого атмосферного давления, которая обычно приносит в основном сухую погоду без существенных осадков, но с холодными воздушными массами и морозами.

О чем предупреждали ранее?