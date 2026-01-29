В Україну йдуть сильні морози: синоптикиня назвала дату, коли почнеться похолодання

Протягом найближчих діб погода в Україні буде різноманітною. Тимчасове потепління закінчиться, і вже незабаром холод вдарить з новою силою.

Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Коли прийдуть морози?

За її словами, впродовж 29 січня очікувалася тепла та волога погода, яка подекуди принесла незначні опади. Але вже з п'ятниці, 30 грудня, температура повітря в Україні почне знижуватись, подекуди можливі незначні опади.

Вже з 30 січня, у північній частині буде невеликий сніг, розпочнеться зниження температури протягом доби й буде від 6 до 11 градусів морозу. Саме з 30-го числа,

– розповіла вона.

Причиною похолодання Наталія Птуха називає надходження антициклону, області високого атмосферного тиску, яка зазвичай приносить здебільшого суху погоду без істотних опадів, але з холодними повітряними масами й морозами.

Про що попереджали раніше?