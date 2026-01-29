В Україну йдуть сильні морози: синоптикиня назвала дату, коли почнеться похолодання
- З 30 грудня в Україні почнеться зниження температури, можливий невеликий сніг та морози від 6 до 11 градусів.
- Це похолодання спричинене надходженням антициклону з сухою погодою та холодними повітряними масами.
Протягом найближчих діб погода в Україні буде різноманітною. Тимчасове потепління закінчиться, і вже незабаром холод вдарить з новою силою.
Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Коли прийдуть морози?
За її словами, впродовж 29 січня очікувалася тепла та волога погода, яка подекуди принесла незначні опади. Але вже з п'ятниці, 30 грудня, температура повітря в Україні почне знижуватись, подекуди можливі незначні опади.
Вже з 30 січня, у північній частині буде невеликий сніг, розпочнеться зниження температури протягом доби й буде від 6 до 11 градусів морозу. Саме з 30-го числа,
– розповіла вона.
Причиною похолодання Наталія Птуха називає надходження антициклону, області високого атмосферного тиску, яка зазвичай приносить здебільшого суху погоду без істотних опадів, але з холодними повітряними масами й морозами.
Про що попереджали раніше?
У ДСНС України повідомили, що в Україні з 1 по 3 лютого очікується різке зниження температури повітря. Місцями мороз сягне позначки у -30 градусів. Винятками стануть Закарпаття та південна частина країни.
Загалом протягом лютого погода буде змінюватися від дуже холодної до більш весняної. Синоптики прогнозують, що вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса температура буде на Півдні, в Криму та на Сході.
Нагадаємо, до цього також попереджали, що в період з 1 по 5 лютого знову будуть морози. За її словами, насамперед це стосується західних, північних і центральних областей, там можливий сильний холод.