В Украину сунут морозы на Рождество: когда похолодание ударит больше всего

Температура воздуха в Украине уже со среды, 24 декабря, начнет постепенно, но ощутимо снижаться. Кое-где ожидаются метели и морозы до -14 градусов. Также местами предполагается сильный снег.

Наиболее прохладными будут 25 и 26 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Где ударят морозы на Сочельник?

Согласно прогнозу, 24 декабря в западных и Винницкой области пройдет снег, местами он будет мокрым. В то же время в Карпатах и Прикарпатье местами значительно заснежит, ожидается метель. На дорогах возможна гололедица.

По данным синоптика, в ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 2 до 8 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов тепла. В северо-восточных областях ночью ожидаются от 8 до 13 градусов тепла.

В дневное время столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов мороза. На крайнем юге и на Закарпатье в течение ночи температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

Когда будет прохладнее всего?

Уже 25 декабря осадки временно отойдут, незначительный снег будет возможен только ночью и в первой половине дня на Прикарпатье. В западных областях, как предупреждает синоптик, на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Температура воздуха ночью будет в пределах от 5 до 12 градусов мороза. Днем она составит от 1 до 6 градусов мороза. На Закарпатье, крайнем юге и в Крыму столбики термометров покажут около 0 градусов.

В течение 26 декабря осадков также в основном не будет, только в восточных регионах возможны незначительные снег и метели, местами будет гололедица. Возможны и шквалы до 20 метров в секунду на Левобережье днем.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 5 до 10 градусов мороза, в западных областях местами она снизится и будет от 11 до 14 градусов мороза. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

