Ночные морозы до -7: синоптик назвал регионы, где будет наибольшее похолодание
- Синоптик прогнозирует снижение ночных температур до -7 градусов в некоторых регионах с 5 декабря.
- Несмотря на снижение температурных показателей, снега в Украине в ближайшее время не ожидается.
Уже вскоре ночные температуры могут опуститься ниже нуля, в некоторых областях они, вероятно, снизятся до -7. В то же время снег в ближайшее время Украину не накроет.
Такую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу", передает 24 Канал.
Где и когда ждать похолодания?
Синоптик рассказал, что в первые дни декабря температурные показатели еще будут оставаться аномально высокими для этого периода. До 4 декабря столбики термометров будут показывать от -3...+4 градусов ночью.
На юге ожидается от 0...+7 градусов. В дневные часы температура воздуха будет в пределах +3...+9 градусов. В южной части страны и в Крыму, согласно прогнозу, несколько пригреет и будет до 12 градусов тепла.
В Карпатах ночью синоптик прогнозирует -1...-6 градусов, а днем ожидается -2...+3 градусов. Уже с 5 декабря, по данным Игоря Кибальчича, придет похолодание, которое в основном почувствуют северные и восточные регионы.
Ночью температура будет колебаться в диапазоне -1...-7 градусов, днем ожидается около 0 градусов. В южных областях и на Закарпатье ночью будет -2...+3 градусов, в течение дня она составит +2...+7 градусов.
Что ждать от погоды в декабре?
На первой неделе декабря в Украине погода будет стабильной. Температура воздуха будет выше климатической нормы. Но в конце недели ожидается незначительное похолодание, кое-где придут ночные морозы.
В общем сначала этого месяца в Украине из-за восточных и юго-восточных ветров в Украине ожидаются теплые погодные условия без существенных осадков, также возможны туманы. Местами возможны осадки в виде дождей.
Ощутимое снижение температуры возможно лишь в конце декабря. В третьей декаде месяца температура воздуха скорее всего будет приближаться к средней норме и во многих областях будут незначительные морозы.