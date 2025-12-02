Нічні морози до -7: синоптик назвав регіони, де буде найбільше похолодання

Вже незабаром нічні температури можуть опуститися нижче нуля, у деяких областях вони, ймовірно, знизяться до -7. Водночас сніг найближчим часом Україну не накриє.

Таку інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу", передає 24 Канал.

Де і коли чекати похолодання?

Синоптик розповів, що у перші дні грудня температурні показники ще залишатимуться аномально високими для цього періоду. До 4 грудня стовпчики термометрів показуватимуть від -3…+4 градусів уночі.

На півдні очікується від 0…+7 градусів. У денні години температура повітря буде в межах +3…+9 градусів. У південній частині країни та в Криму, згідно з прогнозом, дещо пригріє та буде до 12 градусів тепла.

У Карпатах уночі синоптик прогнозує -1…-6 градусів, а вдень очікується -2…+3 градусів. Вже з 5 грудня, за даними Ігоря Кібальчича, прийде похолодання, яке здебільшого відчують північні та східні регіони.

Уночі температура коливатиметься в діапазоні -1…-7 градусів, удень очікується близько 0 градусів. У південних областях та на Закарпатті вночі буде -2…+3 градусів, протягом дня вона становитиме +2…+7 градусів.

Що чекати від погоди в грудні?