Такую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу", передает 24 Канал.

Где и когда ждать похолодания?

Синоптик рассказал, что в первые дни декабря температурные показатели еще будут оставаться аномально высокими для этого периода. До 4 декабря столбики термометров будут показывать от -3...+4 градусов ночью.

На юге ожидается от 0...+7 градусов. В дневные часы температура воздуха будет в пределах +3...+9 градусов. В южной части страны и в Крыму, согласно прогнозу, несколько пригреет и будет до 12 градусов тепла.

В Карпатах ночью синоптик прогнозирует -1...-6 градусов, а днем ожидается -2...+3 градусов. Уже с 5 декабря, по данным Игоря Кибальчича, придет похолодание, которое в основном почувствуют северные и восточные регионы.

Ночью температура будет колебаться в диапазоне -1...-7 градусов, днем ожидается около 0 градусов. В южных областях и на Закарпатье ночью будет -2...+3 градусов, в течение дня она составит +2...+7 градусов.

Что ждать от погоды в декабре?