Не только зерно: как работает экспортный морской коридор

Экспортный коридор по Черному морю работает в обоих направлениях, хоть и далеко неполноценно. Номенклатура товаров, проходящих по этому маршруту, расширилась.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что этого хотела Украина, когда было зерновое соглашение.

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"Это то, о чем мечтала Украина, когда действовало зерновое соглашение. Ведь кроме украинского зерна есть также другая продукция. В частности, металлопрокат", – сказал Братчук.

В настоящее время этот маршрут работает уже второй месяц. При этом безусловно остается угроза с воздуха от тактической авиации противника и ракетных ударов. К тому же, россияне разбрасали в Черном море мины и не контролируют их. Несмотря на это, страховые компании начали оплачивать страховки для судов.

Около 40, возможно, даже больше судов прошли в порты Большой Одессы – говорим о Черноморском маршруте. Более 20 из них уже загрузились и вышли. Многие из них уже прибыли в порты назначения или находятся на этом пути,

– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Объем перевозки – более полутора миллионов тонн зерна и товаров. Как отметил Сергей Братчук, этот месяц показал, что так Украина вышла примерно на уровень мая – июня, когда действовало зерновое соглашение с участием страны-агрессора.

Как действует экспортный морской коридор: смотрите видео

Украине помогают союзники

С маршрутами очень помогают украинскому государству и союзники – Румыния, Болгария и Турция.

"Действует эта группировка трех стран, которые занимаются разминированием акватории Черного моря. Именно там маршрут этот и пролегает – в территориальных водах тех стран", – сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

В настоящее время работают Военно-морские силы ВСУ, Силы обороны и все структуры, касающиеся морехозяйственного комплекса Украины. Все зависит от ситуации безопасности в море, в воздухе и на фронте.

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