Основной причиной падения экспортного потенциала являются частые обстрелы русской армии нашей портовой инфраструктуры. Эти атаки страна-агрессорка начала совершать сразу после выхода из зерновой сделки.

Заметьте Транзит украинского зерна через Польшу будет ускорен

Кубраков рассказал об экспортном потенциале Украины

Вице-премьер рассказал, что российская армия совершила 17 массированных атак с момента выхода из зерновой сделки. В частности, после этого почти 300 тысяч тонн зерна были уничтожены, и таким образом Россия попыталась углубить продовольственный кризис в странах, которые зависят от украинских продуктов.

Россия создает угрозы для судоходства в Черном море, но украинские военные знают, как дать ощутимый отпор оккупантам. Благодаря этому мы смогли создать возможность работы временного коридора для гражданских судов. В мире он уже получил название "украинский коридор", – отметил он.

В частности, Кубраков подчеркнул, что уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Немалая помощь в функционировании этого коридора, конечно, была с помощью наших партнеров.

"Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира", – сказал вице-премьер.

В заключение он добавил, что зерновое соглашение дало возможность миру получить почти 33 миллиона тонн продовольствия, 60% из которых получили страны Африки и Азии. Однако Кубраков подчеркнул, что потребность мира гораздо больше, и Украина могла обеспечить не менее 57 миллионов тонн, если бы россияне не сдерживали зерновой коридор.

Россияне продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре