Основной причиной падения экспортного потенциала являются частые обстрелы русской армии нашей портовой инфраструктуры. Эти атаки страна-агрессорка начала совершать сразу после выхода из зерновой сделки.
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Кубраков рассказал об экспортном потенциале Украины
Вице-премьер рассказал, что российская армия совершила 17 массированных атак с момента выхода из зерновой сделки. В частности, после этого почти 300 тысяч тонн зерна были уничтожены, и таким образом Россия попыталась углубить продовольственный кризис в странах, которые зависят от украинских продуктов.
Россия создает угрозы для судоходства в Черном море, но украинские военные знают, как дать ощутимый отпор оккупантам. Благодаря этому мы смогли создать возможность работы временного коридора для гражданских судов. В мире он уже получил название "украинский коридор", – отметил он.
В частности, Кубраков подчеркнул, что уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Немалая помощь в функционировании этого коридора, конечно, была с помощью наших партнеров.
"Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира", – сказал вице-премьер.
В заключение он добавил, что зерновое соглашение дало возможность миру получить почти 33 миллиона тонн продовольствия, 60% из которых получили страны Африки и Азии. Однако Кубраков подчеркнул, что потребность мира гораздо больше, и Украина могла обеспечить не менее 57 миллионов тонн, если бы россияне не сдерживали зерновой коридор.
Россияне продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре
- Российская армия ночью 7 октября обстреляла Одесскую область ракетами "Оникс". В частности, страна-агрессорка нанесла ударов по зернохранилищу в портовой инфраструктуре нашего государства.
- Днем ранее россияне также обстреливали порты нашего государства. В результате атаки повреждены зернохранилища и сгорело 9 грузовиков.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что в настоящее время под пристальным вниманием врага находится несколько важных объектов. В частности, это объекты критической инфраструктуры, обеспечивающих экономику регионов по соответствующим направлениям.