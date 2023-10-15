Основною причиною падіння експортного потенціалу є часті обстріли російською армію нашої портової інфраструктури. Ці атаки країна-агресорка почала здійснювати одразу після виходу із зернової угоди.

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Кубраков розповів про експортний потенціал України

Віцепрем'єр розповів, що російська армія здійснила 17 масованих атак з моменту виходу з зернової угоди. Зокрема, після цього майже 300 тисяч тонн зерна було знищено, і таким чином Росія спробувала поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів.

Росія створює загрози для судноплавства в Чорному морі, але українські військові знають як дати відчутну відсіч окупантам. Завдяки цьому ми змогли створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден. У світі він вже отримав назву "український коридор", – зазначив він.

Зокрема, Кубраков підкреслив, що вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Неабияка допомога у функціонуванні цього коридору звісно була з допомогою наших партнерів.

"Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу", – сказав віцепрем'єр.

Наостанок він додав, що зернова угода дала можливість світу отримати майже 33 мільйони тонн продовольства, 60% з яких отримали країни Африки та Азії. Однак Кубраков підкреслив, що потреба світу набагато більша, й Україна могла забезпечити щонайменше 57 мільйонів тонн, якби росіяни не стримували зерновий коридор.

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