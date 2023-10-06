Росія вночі проти 6 жовтня завдала чергового удару по припортовій інфраструктурі Одещини. Прокуратура вже почала досудове розслідування за фактом порушення правил та звичаїв війни.

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Пошкоджені зерносховища

Внаслідок атаки пошкоджені зерносховища, адміністративні будівлі. Крім цього, згоріло 9 вантажівок.

Огляд місця подій триває, повний обсяг руйнувань та пошкоджень встановлюється.


Внаслідок атаки вигоріло 9 вантажівок / Фото прокуратури Одеської області

Черговий злочин Росії документують прокурори.

Вогнеборці ліквідовували пожежу

Через російський обстріл зайнялась пожежа. Пожежники виконали свою роботу та швидко ліквідували її.


Рятувальники загасили пожежу в Одесі / Фото ДСНС

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Росія знову атакувала Одесу дронами-камікадзе

  • Вночі проти 6 жовтня ворог завдав чергового удару по Одеській області. Повідомляли, що тривога тривала понад три з половиною години. Через російський обстріл свою роботу призупинив поромний контрольний пункт "Орлівка", що на кордоні із Румунією. прикордонники працюють над стабілізацією ситуації.
  • Пізніше стало відомо, що росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди". Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити. Мовиться про 25 збити повітряних цілей, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Для того, щоб відбити атаку, працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.