Россия ночью против 6 октября нанесла очередного удара по припортовой инфраструктуре Одещины. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения правил и обычаев войны.
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Повреждены зернохранилища
В результате атаки повреждены зернохранилища, административные здания. Кроме этого, сгорело 9 грузовиков.
Осмотр места событий продолжается, устанавливается полный объем разрушений и повреждений.
В результате атаки выгорело 9 грузовиков / Фото прокуратуры Одесской области
Очередное преступление России документируют прокуроры.
Пожарные ликвидировали пожар
Из-за российских обстрелов загорелся пожар. Пожарные быстро выполнили свою работу и ликвидировали ее.
Спасатели потушили пожар в Одессе / Фото ГСЧС
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Россия снова атаковала Одессу дронами-камикадзе
- Ночью против 6 октября враг нанес очередной удар по Одесской области. Сообщалось, что тревога продолжалась более трех с половиной часов. Из-за российских обстрелов свою работу приостановил паромный контрольный пункт "Орловка", что на границе с Румынией пограничники работают над стабилизацией ситуации.
- Позже стало известно, что россияне выпустили по Украине 33 "Шахеда". Большинство целей нашим защитникам удалось сбить. Речь идет о 25 сбитиях воздушных целей, в том числе в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей. Для того чтобы отразить атаку, работала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.