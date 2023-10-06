Россия ночью против 6 октября нанесла очередного удара по припортовой инфраструктуре Одещины. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения правил и обычаев войны.

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Повреждены зернохранилища

В результате атаки повреждены зернохранилища, административные здания. Кроме этого, сгорело 9 грузовиков.

Осмотр места событий продолжается, устанавливается полный объем разрушений и повреждений.



В результате атаки выгорело 9 грузовиков / Фото прокуратуры Одесской области

Очередное преступление России документируют прокуроры.

Пожарные ликвидировали пожар

Из-за российских обстрелов загорелся пожар. Пожарные быстро выполнили свою работу и ликвидировали ее.



Спасатели потушили пожар в Одессе / Фото ГСЧС

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Россия снова атаковала Одессу дронами-камикадзе