Окупанти цього разу намагалися максимально заплутано прокладати маршрути. Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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Цілі атак

Підхід росіян до атак по Україні досить комплексний. Окупанти мають пріоритети по певних регіонах. Насамперед ворога цікавить припортова інфраструктура, зерносховища – все те, що може бути залучено в зерновій ініціативі, у якій, попри припинення попереднього формату, Україна продовжує брати участь як самостійний учасник.

Це дратує Росію,

– зазначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".

Також під пильною увагою ворога залишаються об'єкти критичної інфраструктури, не тільки енергетичної, а й іншої, які забезпечують економіку регіонів за відповідними напрямками.

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"Там, де регіон в умовах війни продовжує триматись в економічному сенсі й підтримувати населення", – мовила Гуменюк.

Деталі дронової атаки

Сили ППО відпрацювали по всьому маршруту руху БпЛА, тому так розкидані показники збиття по областях. Над Миколаївщиною було знищено 4 дрони, над Одещиною – 6 БпЛА й 20 дронів над Вінниччиною.

У зоні нашої відповідальності було ліквідовано 30 безпілотників,

– зауважила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".

На жаль, є влучання. Росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури однієї з громад Вінниччини, де через потужну пожежу було організовано й запропоновано евакуацію місцевому населенню на випадок, якщо поширення вогню буде неконтрольоване. Однак пожежу оперативно локалізували, тому евакуація не знадобилася. Інформація про постраждалих не надходила.

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