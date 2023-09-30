Оккупанты на этот раз пытались максимально запутано прокладывать маршруты. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
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Цели атак
Подход россиян к атакам по Украине достаточно комплексен. Оккупанты имеют приоритеты по определенным регионам. В первую очередь, врага интересует припортовая инфраструктура, зернохранилища – все то, что может быть привлечено в зерновой инициативе, в которой, несмотря на прекращение предыдущего формата, Украина продолжает участвовать как самостоятельный участник.
Это раздражает Россию,
– отметила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг".
Также под пристальным вниманием врага остаются объекты критической инфраструктуры, не только энергетической, но и другой, обеспечивающие экономику регионов по соответствующим направлениям.
"Там, где регион в условиях войны продолжает держаться в экономическом смысле и поддерживать население", – сказала Гуменюк.
Детали дроновой атаки
Силы ПВО отработали по всему маршруту движения БПЛА, поэтому так разбросаны показатели сбивания по областям. Над Николаевщиной было уничтожено 4 дрона, над Одесщиной – 6 БпЛА и 20 дронов над Виннитчиной.
В зоне нашей ответственности было ликвидировано 30 беспилотников,
– заметила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг".
К сожалению, есть попадания. Россияне попали в объект инфраструктуры одной из общин Винницкой области, где из-за мощного пожара была организована и предложена эвакуация местному населению на случай, если распространение огня будет неконтролируемо. Однако пожар был оперативно локализован, поэтому эвакуация не понадобилась. Информация о пострадавших не поступала.
Россия атаковала Украину дронами в ночь на 30 сентября
- Этой ночью российские захватчики запустили по территории Украины около 40 "Шахедов". Ударные БПЛА летели с южного направления – цели были выпущены из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
- Вражеские дроны маневрировали, пытаясь обойти систему ПВО, чтобы войти в центральные регионы Украины. Благодаря успешной работе наших защитников это не удалось. ПВО ликвидировало 30 беспилотников.
- К сожалению, оккупанты попали в объект инфраструктуры Калиновской общины в Винницкой области, на месте попадания вспыхнул пожар.