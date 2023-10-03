Продаж українського зерна
3 жовтня було оголошено про домовленість між Україною та Польщею відносно прискорення транзиту української сировини через польський кордон. Агропродукція переправлятиметься у треті країни. Оголошення зробив міністр Роберт Телус, повідомляє 24 Канал.
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Від завтрашнього дня зерно, яке йде транзитом через Литву, перевірятиметься в литовському порту, а не на польсько-українському кордоні.
Телус зауважив, що це важливе питання, тому і контроль ситуації буде відбуватися відповідний. Напередодні, під час засідання міністрів сільського господарства країн Вишеградської четвірки, обговорювався формат перевірки "коридорів солідарності" – це шляхи перевезення української сировини. Контроль мають здійснювати представники ЄС.
Український уряд відповів на ці заяви. Міністр сільського господарства України – Микола Сольський повідомив, що наразі не експортується сировина до п'яти країн, без їхнього безпосереднього дозволу. Таке рішення – компроміс після несанкціонованих заборон Угорщини, Словаччини та Польщі.