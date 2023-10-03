Продажа украинского зерна

3 октября было объявлено о договоренности между Украиной и Польшей относительно ускорения транзита украинского сырья через польскую границу. Агропродукция будет переправляться в третьи страны. Объявление сделал министр Роберт Телус, сообщает 24 Канал.

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Роберт Телус Министр сельского хозяйства Польши С завтрашнего дня зерно, следующее транзитом через Литву, будет проверяться в литовском порту, а не на польско-украинской границе.

Телус отметил, что это важный вопрос, поэтому и контроль ситуации будет происходить соответствующий. Накануне во время заседания министров сельского хозяйства стран Вышеградской четверки обсуждался формат проверки "коридоров солидарности" – это пути перевозки украинского сырья. Контроль должны осуществлять представители ЕС.

Обратите внимание! В Вышеградскую четверку входят: Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

Украинское правительство ответило на эти заявления. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский сообщил, что в настоящее время не экспортируется сырье в пять стран без их непосредственного разрешения. Такое решение – компромисс после несанкционированных запретов Венгрии, Словакии и Польши.

Напомним! В ответ на запрет экспорта украинского сырья Украина подала иск в ВТО. Киев провел переговоры и конфликт исчерпан.