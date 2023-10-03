Хто з військових отримає додаткову винагороду

Міністерство оборони України опублікувало оновлену інформацію відносно виплат, які нададуть оборонцям. Підвищення торкнулися службовців ДСНС та керівників, які здійснюють координацію військових дій.

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Оновлені виплати для українських військовослужбовців з 1 жовтня:

100 тисяч гривень отримають ті, хто здійснює розмінування у зоні бойових дій. Також ці кошти нададуть артилеристам, воїнам ППО та ракетним військам (вони раніше отримували 30 тисяч гривень).

50 тисяч гривень – командування, управлінці штабів, навіть поза зоною бойових дій.

30 тисяч гривень – службовці, які здійснюють розмінування не в зоні, де ведуться бойові дії.

Зростання виплат для військових відбувалося і раніше. Премії, які службовці отримують зараз:

курсанти – 2 350 гривень;

строковики – 6 тисяч гривень;

інструктори, які викладають у навчальних центрах – від 15 тисяч до 30 тисяч гривень;

службовці, які не мають задовільного стану здоров'я, але знаходяться у розпорядженні більш як 2 місяці – 20 100 гривень.

Зверніть увагу! Виплати для військовослужбовців на першій лінії зберігаються. Також 100 тисяч гривень продовжать отримувати ті, хто перебуває на лікуванні або реабілітації, у полоні та зниклі безвісти.