Пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила 24 Каналу, в чем заключается опасность запуска ракет с подводного судна.

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"Это значит, что сигналы воздушной тревоги нужно реализовывать очень оперативно, потому что обнаружение пусков с подлодок затруднено для систем ПВО", – отметила Гуменюк.

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Где Россия держит свои корабли

Корабельная группировка врага находится в районе, который им кажется безопасным – от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Но пример "Оленегорского горняка" постоянно напоминает, что там не так безопасно, как они себе придумали.

Сам факт, что они держатся там и не выходят корабельным составом для патрулирования и препятствования гражданскому судоходству в районе гуманитарного коридора, действительно влияет на расстановку сил в Черном море,

– подчеркнула Гуменюк.

Чтобы компенсировать свою неспособность, россияне используют тактическую авиацию. Самолеты могут патрулировать эти направления, держась на расстоянии, пока недостижимом для наших систем ПВО.

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