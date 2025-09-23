Атака дронами на Москву длилась более трех часов и вызвала взрывы и пожары как в столице России, так и в Подмосковье. Такие удары имеют не только военный, но и психологический эффект.

Военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что ключевым стало решение украинского руководства действовать решительнее. Это принципиальный ответ на атаки россиян по украинским городам.

Почему атака на Москву является переломной?

Длительный налет показал, что российская система противовоздушной обороны вокруг столицы имеет серьезные уязвимости. Несмотря на концентрацию средств защиты, беспилотники прорвались и нанесли ущерб в самом сердце страны.

Наше военно-политическое руководство приняло решение атаковать объекты вокруг Москвы и непосредственно в столице. Это существенное изменение, которое может повлиять на дальнейший ход войны,

– сказал Игорь Романенко.

Речь идет не только о новой тактике применения дронов, но и о сигнале врагу, что теперь недосягаемых территорий не существует. Именно это открывает путь к другому измерению войны – морально-психологического давления.

Психологический эффект ударов по столице

Атаки на российскую столицу разрушают ощущение безопасности у ее жителей и подрывают образ власти, привыкшей демонстрировать контроль. Это не только военное действие, но и способ влиять на общественные настроения и устойчивость врага.

Украина приняла решение нанести удары по Москве. Это очень важно в стратегии ведения этой войны,

– отметил Игорь Романенко.

Такие операции меняют восприятие войны внутри России и создают фактор политического давления на руководство страны-агрессора. В то же время они могут вызвать и нервную реакцию Кремля, в частности из-за возвращения к теме ядерных угроз.

Ядерные угрозы как ответ Кремля

Российское руководство традиционно реагирует на удары по своей территории заявлениями о возможном применении тактического ядерного оружия. Подобные угрозы звучат с 2022 года каждый раз, когда Украина демонстрирует более решительные действия.

Путин реагирует, как всегда, упоминаниями о ядерном оружии. Но даже несмотря на это украинское руководство приняло решение действовать активнее,

– отметил Игорь Романенко.

Украина продолжает наносить удары несмотря на запугивание, что свидетельствует об изменении баланса в войне и готовности формировать собственную повестку дня.

Атака дронами на Москву: что известно