Атака дронами на Москву тривала понад три години та спричинила вибухи і пожежі як у столиці Росії, так і в Підмосков'ї. Такі удари мають не лише військовий, а й психологічний ефект.

Військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу наголосив, що ключовим стало рішення українського керівництва діяти рішучіше. Це принципова відповідь на атаки росіян по українських містах.

Чому атака на Москву є переломною?

Тривалий наліт показав, що російська система протиповітряної оборони навколо столиці має серйозні вразливості. Попри концентрацію засобів захисту, безпілотники прорвалися і завдали шкоди у самому серці країни.

Наше військово-політичне керівництво ухвалило рішення атакувати об'єкти навколо Москви і безпосередньо в столиці. Це суттєва зміна, яка може вплинути на подальший перебіг війни,

– сказав Ігор Романенко.

Йдеться не лише про нову тактику застосування дронів, а й про сигнал ворогу, що тепер недосяжних територій не існує. Саме це відкриває шлях до іншого виміру війни – морально-психологічного тиску.

Психологічний ефект ударів по столиці

Атаки на російську столицю руйнують відчуття безпеки у її мешканців і підривають образ влади, яка звикла демонструвати контроль. Це не лише воєнна дія, а й спосіб впливати на суспільні настрої та стійкість ворога.

Україна ухвалила рішення завдати ударів по Москві. Це дуже важливо в стратегії ведення цієї війни,

– зазначив Ігор Романенко.

Такі операції змінюють сприйняття війни всередині Росії та створюють чинник політичного тиску на керівництво країни-агресора. Водночас вони можуть викликати й нервову реакцію Кремля, зокрема через повернення до теми ядерних погроз.

Ядерні погрози як відповідь Кремля

Російське керівництво традиційно реагує на удари по своїй території заявами про можливе застосування тактичної ядерної зброї. Подібні погрози звучать від 2022 року щоразу, коли Україна демонструє рішучіші дії.

Путін реагує, як завжди, згадками про ядерну зброю. Але навіть попри це українське керівництво ухвалило рішення діяти активніше,

– зауважив Ігор Романенко.

Україна продовжує завдавати ударів попри залякування, що засвідчує зміну балансу у війні та готовність формувати власний порядок денний.

Атака дронами на Москву: що відомо