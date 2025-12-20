Ситуация сложная, – Братчук рассказал, как живет Одесская область после массированных ударов по мостам

Россияне активно начали бить по транспортной инфраструктуре Одесской области. Под особым вниманием врага –мосты, удары по которым серьезно усложнили логистику между районами.

Подробнее о последствиях обстрелов 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, объяснив, что местные власти в сотрудничестве с властями Молдовы оперативно пытаются решить проблемы, возникшие после массированных обстрелов.

Как живет Одесская область после ударов по мостам?

Россияне целенаправленно бьют по объектам критической, гражданской и энергетической инфраструктуры в Одесской области. В последние дни удары особенно усилились по стратегически важным мостам. В частности, по мосту, который соединяет Одессу и Измаил.

Враг пытается полностью отрезать украинское Придунавье от основной части Одесской области. Так они хотят повредить нашей логистике. На сегодня ОВА приложила максимально усилий, отрабатываются новые логистические и транспортные схемы, чтобы не допустить того, на что враг надеется – создание максимальной катастрофы. Это удалось предотвратить,

– отметил Сергей Братчук.

Альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона уже работает. Стоит добавить, что к процессу присоединилась и власть Молдовы, чтобы обеспечить людей продовольствием, медикаментами и тому подобное.

"Сам мост, к большому сожалению, серьезно поврежден. Ситуация сложная, но контролируемая. Некоторые телеграм-каналы вбрасывали информацию, что в Одессе на АЗС образовались очереди за горючим, показывая очередь из 4 автомобилей. Но это обычная очередь, проблем с топливом нет", – подчеркнул Братчук.

Важно! Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что ценовых колебаний, в частности, рост цены на топливо из-за ударов России не будет. Правительство также обеспечивает стабильную работу банковской и платежной систем.

В то же время действительно могут возникать логистические трудности из-за повреждения моста. Но над этим вопросом уже работают соответствующие службы. Братчук призвал людей не паниковать, ведь власть делает все возможное, чтобы минимизировать последствия атак.

Что известно об обстрелах Одесской области?