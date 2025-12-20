Ситуация сложная, – Братчук рассказал, как живет Одесская область после массированных ударов по мостам
- Россияне усилили удары по мостам, что значительно усложнило логистику в Одесской области.
- Власти Одесской области и Молдовы работают над альтернативными транспортными маршрутами для обеспечения региона всем необходимым.
Россияне активно начали бить по транспортной инфраструктуре Одесской области. Под особым вниманием врага –мосты, удары по которым серьезно усложнили логистику между районами.
Подробнее о последствиях обстрелов 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, объяснив, что местные власти в сотрудничестве с властями Молдовы оперативно пытаются решить проблемы, возникшие после массированных обстрелов.
Смотрите также Ночная атака на Одессу: разбит пост на одной из железнодорожных станций, часть города без света
Как живет Одесская область после ударов по мостам?
Россияне целенаправленно бьют по объектам критической, гражданской и энергетической инфраструктуры в Одесской области. В последние дни удары особенно усилились по стратегически важным мостам. В частности, по мосту, который соединяет Одессу и Измаил.
Враг пытается полностью отрезать украинское Придунавье от основной части Одесской области. Так они хотят повредить нашей логистике. На сегодня ОВА приложила максимально усилий, отрабатываются новые логистические и транспортные схемы, чтобы не допустить того, на что враг надеется – создание максимальной катастрофы. Это удалось предотвратить,
– отметил Сергей Братчук.
Альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона уже работает. Стоит добавить, что к процессу присоединилась и власть Молдовы, чтобы обеспечить людей продовольствием, медикаментами и тому подобное.
"Сам мост, к большому сожалению, серьезно поврежден. Ситуация сложная, но контролируемая. Некоторые телеграм-каналы вбрасывали информацию, что в Одессе на АЗС образовались очереди за горючим, показывая очередь из 4 автомобилей. Но это обычная очередь, проблем с топливом нет", – подчеркнул Братчук.
Важно! Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что ценовых колебаний, в частности, рост цены на топливо из-за ударов России не будет. Правительство также обеспечивает стабильную работу банковской и платежной систем.
В то же время действительно могут возникать логистические трудности из-за повреждения моста. Но над этим вопросом уже работают соответствующие службы. Братчук призвал людей не паниковать, ведь власть делает все возможное, чтобы минимизировать последствия атак.
Что известно об обстрелах Одесской области?
В ночь на 19 декабря россияне дронами атаковали объект транспортной инфраструктуры в Одесском районе. Из-за этого пришлось перекрыть трассу Одесса – Рени. Известно, что движение ограничено на дороге М-15 (от дорожной станции патрульной полиции "Два Столба" в направлении поселка Маяки), а отвод осуществляется на автодорогу М-16 в направлении Кучурганов.
Эксперта по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов ("Флеш") добавил, что по мосту в населенном пункте Маяки оккупанты ударили 10 "Шахедами", а также направили туда кассетную баллистику.
Кроме того, вечером 19 декабря россияне также били по портовой инфраструктуре Одесского района. Уже на утро 20 декабря стало известно о 8 погибших в результате удара и 27 раненых.