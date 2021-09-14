Может ли латиница вытеснить кириллицу в Украине: в Институте украинского языка объяснили нюансы

Украинская письменность многие века основана на кириллице, поэтому менять ее на формат латиницы будет разрушением традиции. Более того, теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

Такое мнение озвучил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, – Данилов

Нюансы перехода Украины на латиницу

Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на территории Украины еще в Х веке. По словам директора Института украинского языка НАН, это то, через что утвердилось наше государство.

Всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя. Через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили – посадники) в разные города,

– напомнил Павел Гриценко.

Может ли в Украине существовать 2 формата письменности

Он отметил, что применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, будет нонсенсом.

У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был тому матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать?

– возмутился Гриценко.

Что этому предшествовало

О переходе Украины на латиницу заговорили после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. Он в интервью сказал, что есть смысл ввести в Украине письменность на латинице. Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей".

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей – что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – убежден Данилов.

Заявление Данилова прокомментировал экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он отметил, что секретарю СНБО следует обратить внимание на вопросы обороны и безопасности страны, а не беспокоиться об украинском алфавите.

Что стоит знать о переходе на латиницу

Источник: "Бабель"