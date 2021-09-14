Чи може латиниця витіснити кирилицю в Україні: в Інституті української мови пояснили нюанси

Українська писемність багато століть заснована на кирилиці, тож змінювати її на формат латиниці є руйнуванням традиції. Ба більше, теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом.

Таку думку озвучив директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Нам треба позбавитися кирилиці та перейти на латиницю, – Данілов

Нюанси переходу України на латиницю

Гриценко зауважив, що кирилиця активно почала поширюватися на території України ще у Х столітті. За словами директора Інституту української мови НАН, це те, через що утвердилася наша держава.

Всяка паралельність руйнує – руйнувати традицію не можна. Через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали – посадники) у різні міста,

– нагадав Павло Гриценко.

Чи може в Україні існувати 2 формати писемності

Він зауважив, що застосовувати обидва формати писемності, як, наприклад, у Сербії, буде нонсенсом.

У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був тому матір'ю містам (князівствам) Руським, що він надсилав туди книги та грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати?,

– обурився Гриценко.

Що цьому передувало

Про перехід України на латиницю заговорили після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова. Він в інтерв'ю сказав, що є сенс запровадити в Україні писемність латиницею. Таке перетворення він назвав "однією з фундаментальних речей".

"Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей – що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю", – переконаний Данілов.

Заяву Данилова прокоментував ексглава СБУ Ігор Смешко. Він зазначив, що секретарю РНБО слід звернути увагу на питання оборони та безпеки країни, а не турбуватися про український алфавіт.

Що варто знати про перехід на латиницю

Джерело: "Бабель"