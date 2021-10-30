Может зависеть моя жизнь, – Саакашвили призвал грузин идти на местные выборы

Заключенный политик Михеил Саакашвили в очередной раз обратился из тюрьмы к своим сторонникам. Экс-президент Грузии призвал их прийти на местные выборы и проголосовать. От этого, по словам Саакашвили, и зависит его жизнь.

Бывший президент Грузии подчеркнул, что результаты укажут на то, умрет он или нет.

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Михеил Саакашвили напомнил, что 30 октября в Грузии в 20 из 64 муниципалитетов состоится второй тур местных выборов.

От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду жить я или умру. Какое бы решение вы ни приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою Родину,

– заявил Саакашвили.

В своем обращении экс-президент подчеркнул, что не хочет никакой должности и хочет только служить Грузии. По его словам, власти Грузии боятся назначать судебный процесс против него, чтобы люди не услышали его голоса.

Как Саакашвили оказался в грузинской тюрьме

Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Сам политик называет их политическими и не признает своей вины.

В день заключения он объявил голодовку. Его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Личный врач сказал, что Саакашвили необходимо лечить в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме.

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки.