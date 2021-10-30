Може залежати моє життя, – Саакашвілі закликав грузинів іти на місцеві вибори

Ув'язнений політик Міхеіл Саакашвілі в черговий раз звернувся з в'язниці до своїх прихильників. Експрезидент Грузії закликав їх прийти на місцеві вибори і проголосувати. Від цього, за словами Саакашвілі, і залежить його життя.

Колишній президент Грузії підкреслив, що результати вкажуть на те, помре він чи ні.

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Міхеіл Саакашвілі нагадав, що 30 жовтня в Грузії у 20 із 64 муніципалітетів відбудеться другий тур місцевих виборів.

Від кожного з вас, вашого голосу та участі у виборах залежить, житиму я чи помру. Хоч би яке рішення ви ухвалили, я все одно вас люблю, безмірно люблю свою батьківщину,

– заявив Саакашвілі.

У своєму зверненні експрезидент наголосив, що не хоче жодної посади і хоче лише служити Грузії. За його словами, влада Грузії боїться призначати судовий процес проти нього, щоб люди не почули його голосу.

Як Саакашвілі опинився у грузинській в'язниці

Міхеіл Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Сам політик називає їх політичними та не визнає своєї провини.

У день ув'язнення він оголосив голодування. Його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Особистий лікар сказав, що Саакашвілі необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці.

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки.