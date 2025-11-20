Мальчик, который оберегает котенка от "Шахедов": во Львове появился новый военный мурал

Во Львове появился мурал, который является по-настоящему добрым, хотя и создан на военную тематику. Его автором стал "украинский Бэнкси" – художник Андрей Ермоленко.

Об этом сообщает 24 Канал. Чувственное изображение появилось утром 20 ноября возле Фацета.

Какой новый мурал появился во Львове?

Андрей Ермоленко, который работает в похожем стиле рисования, как у английского стрит-художника Бэнкси, изобразил на стене ребенка, который держит зонтик над котиком, прикрывая его от российских "Шахедов".

Андрей Ермоленко создал новый мурал во Львове: смотрите видео

Символично, что такой мурал появился после циничной вражеской атаки на Тернополь и в День защиты детей в Украине.

В центре Львова мальчик оберегает любимца от "Шахедов": как создавался мурал



Во Львове появился новый мурал / Фото из телеграмма спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука

Мальчик с любимцем появились прямо в центре Львова. Художник быстро нанес изображение, которое теперь будет напоминать об ужасах войны, российских обстрелов и беззащитности детей перед врагом.

Процесс создания нового мурала во Львове: смотрите видео

Художник Ермоленко работал над военным муралом в центре Львова: видео

Что известно об Андрее Ермоленко?

Украинский художник, иллюстратор и дизайнер Андрей Ермоленко сначала только увлекался рисованием, однако впоследствии именно это дело принесло ему популярность. Он создал серию "United Colours of Ukraine" – это стилизованные гербы и логотипы украинских городов. Также Ермоленко стал автором нескольких работ об украинском сопротивлении, за которую даже получил премию имени Тараса Шевченко.

Художник Андрей Ермоленко, который работает в частности в стиле диджитал-арт, создал и другие яркие узнаваемые рисунки и контуры.

