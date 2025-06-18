Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о создании новой стенописи в Одессе

На стене одного из пляжей Одессы известный украинский художник Андрей Ермоленко изобразил девочку за колючей проволокой, которая является символом похищенных и насильно депортированных в Россию украинских детей. Ее взгляд – прямой и глубоко эмоциональный, полон боли, потери и ожидания. На груди ребенка – красная карта Украины в области сердца, что означает: Родина до сих пор живет в его душе, несмотря на попытки сломать его идентичность.

Детали нового мурала в Одессе / Фото предоставлены 24 Каналу

Девочка увенчана венком из сине-желтых цветов – это символ Украины и знак надежды одновременно. Рядом с ней на колючей проволоке сидит синица – птичка, ассоциирующаяся с домом и миром, словно напоминая, что Украина ждет своих детей.

Как создавали мурал, посвященный украинским детям, в Одессе: смотрите видео

Этот мурал должен стать голосом Одессы – украинского города свободы, многокультурности и сопротивления – в защиту каждого украинского ребенка, незаконно вывезенного в Россию. Он является визуальным воплощением гуманитарной программы, созданной по инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.

Я сделал эту стенопись, чтобы напомнить людям здесь и за рубежом о десятках тысяч украинских детей с оккупированных территорий, которые находятся в плену россиян. Я сам являюсь отцом двоих детей, и мне бы больше всего не хотелось, чтобы мои дети были заложниками,

– говорит автор мурала, известный украинский художник, лауреат Шевченковской премии, соучредитель Армии общин Украины, Андрей Ермоленко.

Андрей Ермоленко создал стенопись в Одессе, посвященную похищенным украинским детям Россией / Фото предоставлены 24 Каналу

Художник добавляет, что именно поэтому этим рисунком решил поддержать участников движения сопротивления на оккупированных территориях, которые борются, потому что не хотят, чтобы их дети росли в оккупации или стали заложниками захватчиков, или же чтобы в их уши вливалась российская пропаганда и они росли манкуртами.

Андрей Ермоленко рассказал о своем мурале, который он создал в Одессе: смотрите видео

Это уже второй патриотический мурал, появившийся в Одессе в июне. До этого художник Андрей Ермоленко нарисовал одесского "Дюка" в виде участника Движения Сопротивления – с коктейлем Молотова и автоматом на еще одной популярной местной локации – пляже Аркадия.

Следующим этапом, по мнению автора, должно стать создание украинскими художниками соответствующих муралов и граффити в городах стран ЕС, проведение других мероприятий за рубежом, чтобы привлечь внимание всего мирового сообщества к преступлениям против украинских детей на оккупированных Россией территориях.

По состоянию на 14 мая 2025 года Украина получила сообщение о 19 546 случаях депортации или принудительного перемещения детей оккупантами. Но реальная цифра гораздо выше. По некоторым оценкам, это касается сотен тысяч украинских детей.