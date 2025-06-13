Идея стенописи принадлежит украинскому художнику Сергею Брилеву. Об этом 24 Канал узнал от Движения Сопротивления.

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В Аркадии новый патриотический мурал

Участники Движения Сопротивления объяснили, что новый мурал изображает известного одесского "Дюка" как участника украинского Движения Сопротивления против российской агрессии.

Патриотическая стенопись Движения Сопротивления в Одессе: смотрите фото

Учасники объяснили, что украинский художник Сергей Брилев трансформирует одно из самых известных исторических изображений Одессы – фигуру герцога де Ришелье. Автомат и коктейль Молотова в концепции автора символизируют борьбу против оккупантов, капюшон – таинственность, а глаза горят красным огнем праведного гнева.

Сергей Брилев работает над стенописью: смотрите фото Движения Сопротивления

Образ Дюка как бойца движения сопротивления напоминает, что Одесса является городом несокрушимого сопротивления российской военной агрессии. И сегодняшнее движение сопротивления, в частности во временно оккупированных территориях, включает многочисленных одесситов, которые, рискуя жизнью, продолжают оказывать сопротивление оккупанту,

– рассказали в Движении Сопротивления.

Художник рассказал о проделанной работе: смотрите видео

Участники движения заявили, что в ближайшие дни в Одессе появится серия патриотических муралов в рамках проекта "Стенописи Сопротивления". Они символизируют сопротивление украинцев российским оккупантам.

Волонтер Движения Сопротивления рассказал об акции: смотрите видео

Патриотический мурал "Дюк" в Аркадии: смотрите видео

Ранее патриотические стенописи из серии "Стенописи сопротивления" были созданы в прифронтовых городах Запорожской области – Гуляйполе, Орехове, Степногорске, а также в Запорожье.