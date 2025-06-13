Ідея стінопису належить українському художнику Сергію Брильову. Про це 24 Канал дізнався від Руху Опору.

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В Аркадії новий патріотичний мурал

Учасники Руху Опору пояснили, що новий мурал зображує відомого одеського "Дюка" як учасника українського Руху Опору проти російської агресії.

Патріотичний стінопис Руху Опору в Одесі: дивіться фото

Учасники пояснили, що український художник Сергій Брильов трансформує одне з найвідоміших історичних зображень Одеси – постать герцога де Рішельє. Автомат та коктейль Молотова в концепції автора символізують боротьбу проти окупантів, капюшон – таємничість, а очі горять червоним вогнем праведного гніву.

Сергій Брильов працює над стінописом: дивіться фото Руху Опору

Образ Дюка як бійця руху опору нагадує, що Одеса є містом незламного спротиву російській воєнній агресії. І сьогоднішній рух опору, зокрема в тимчасово окупованих територіях, включає численних одеситів, які, ризикуючи життям, продовжують чинити спротив окупанту,

– розповіли в Русі Опору.

Художник розповів про виконану роботу: дивіться відео

Учасники руху заявили, що найближчими днями в Одесі з'явиться серія патріотичних муралів у рамках проєкту "Стінописи Опору". Вони символізують спротив українців російським окупантам.

Волонтер Руху Опору розповів про акцію: дивіться відео

Патріотичний мурал "Дюк" в Аркадії: дивіться відео

Раніше патріотичні стінописи з серії "Стінописи опору" були створені у прифронтових містечках Запорізької області – Гуляйполі, Оріхові, Степногірську, а також у Запоріжжі.