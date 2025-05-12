Об этом сообщает 24 Канал.

Интересно "Святая Джавелина" и "Красавица терпеть не будет": патриотические муралы, созданные во время войны

Что изображено на новом мурале в Запорожье и какие символы заложены

Мурал был создан на здании спортивного комплекса "Титан" по улице Победы 131 в Запорожье. Там изобразили Казака Мамая – символ непокорности, мудрости и духовного сопротивления.

Большой Мурал в Запорожье с Казаком Мамаем: смотрите видео

Художник переосмыслил фигуру украинского фольклорного героя в условиях российско-украинской войны. На мурале Мамай изображен в бронежилете, с автоматом, ноутбуком с логотипом Движения Сопротивления (символ борьбы в киберпространстве) и дронами (символ новейшей техники, изменившей ход войны).

Новый мурал в Запорожье с переосмысленным Казаком Мамаем / Фото предоставлены 24 Каналу

Художник Ярема Стецик называет Запорожье святым местом и местом паломничества для своей семьи. На фронте возле Гуляйполя 28 декабря 2022 года погиб его сын Юрий, который пошел защищать Украину после полномасштабного вторжения России.

По словам художника, этот мурал визуально демонстрирует связь между украинской историей, культурным наследием и сопротивления оккупантам сегодня.

Ярослав Стецик рассказал о мурале, который он создал в Запорожье: смотрите видео

По словам художника, кобза, переходящая в дуло автомата – это символ связи между культурой и вооруженной борьбой за свободу.

Организовали мероприятие с муралом – Движение Сопротивления и Центр Национального Сопротивления.

К слову, ранее в Запорожье появился патриотический мурал, который символизирует героев сопротивления на оккупированных территориях. Его выполнил художник Михаил Скоп, который отметил, что его стенопись является символом невидимого, но мощного фронта – героев сопротивления на оккупированных территориях.