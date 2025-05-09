Об этом сообщает 24 Канал.

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В Запорожье появился новый патриотический мурал

В Запорожье напротив Дворца культуры "Хортицкий" художник Михаил Скоп, известный в сети под псевдо @neivanmade создал патриотический мурал из серии "Стенописи Сопротивления". Визуальная композиция содержит изображение тени в маске с ножом, которая наносит удар красному двуглавому петуху.

Как отметил автор, эта стенопись является символом невидимого, но мощного фронта – героев сопротивления на оккупированных территориях. Фигура в маске с ножом является воплощением "тени", которая действует в тылу врага. Двуглавый красный петух – это пренебрежительное переосмысление российского герба. По словам автора мурала, петух символизирует жалкость и фарс имперских амбиций России, которые должны быть уничтожены.

Мурал в Запорожье – больше в галерее

Автор мурала Михаил Скоп добавил, что стенописи – это маркировка территории, которое свидетельствует, что это – наша земля, и это символ борьбы и поддержка тех, кто делает реальную работу в борьбе против оккупантов.

Руководитель Хортицкой районной администрации Сергей Ильченко заметил, что создание патриотических стенописей свидетельствует, что украинцы – непокоренные, и что непременно будет победа добра над злом.

Ильченко рассказал о новом мурале в Запорожье: смотрите видео

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