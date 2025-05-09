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У Запоріжжі з'явився новий патріотичний мурал

У Запоріжжі навпроти Палацу культури "Хортицький" художник Михайло Скоп, відомий у мережі під псевдо @neivanmade створив патріотичний мурал із серії "Стінописи Опору". Візуальна композиція містить зображення тіні у масці з ножем, яка завдає удару червоному двоголовому півню.

Як зауважив автор, цей стінопис є символом невидимого, але потужного фронту – героїв спротиву на окупованих територіях. Фігура в масці з ножем є втіленням "тіні", яка діє в тилу ворога. Двоголовий червоний півень – це зневажливе переосмислення російського герба. За словами автора муралу, півень символізує жалюгідність і фарс імперських амбіцій Росії, які повинні бути знищені.

Мурал у Запоріжжі – більше у галереї

Автор муралу Михайло Скоп додав, що стінописи – це маркування території, яке свідчить, що це – наша земля, і що це символ боротьби та підтримка тих, хто робить реальну роботу в боротьбі проти окупантів.

Керівник Хортицької районної адміністрації Сергій Ільченко зауважив, що створення патріотичних стінописів свідчить, що українці – нескорені, і що неодмінно буде перемога добра над злом.

Ільченко розповів про новий мурал у Запоріжжі: дивіться відео

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