Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

До теми Вперше без масок: справжні обличчя Сил спеціальних операцій ЗСУ

Що відомо про фільм "Ворон-Месник"

Військові розповіли, що короткий фільм "Ворон-Месник" закликає громадян приєднуватися до українського підпілля на тимчасово окупованих територіях для протистояння ворогу. У стрічці показані українці, які щодня протидіють окупантам різними способами.

Кожен з героїв робить великий внесок у роботу підпілля, створюючи ланцюг. Зрештою це призводить до проблем, які далі мають російські загарбники.

Один громадянин відстежує координати ворога, інший – поширює агітацію та протистоїть ворожій пропаганді, ще хтось – виконує ключове бойове завдання. Все це злагоджено працює під керівництвом Сил спеціальних операцій, утворюючи єдиний механізм, що зрештою приносить результат.

Методи та способи опору – незліченні. Мета – одна!

– написали у ССО.

Фільм "Ворон-Месник" від ССО: дивіться онлайн

Зверніть увагу! Сили спеціальних операцій закликають громадян долучатися до Руху опору на тимчасово окупованих територіях. Це можна зробити на сайті – за посиланням.

