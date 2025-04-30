Бійці ССО діють там, де інші не можуть та щодня ризикують усім заради спокою українців. Про це повідомляє 24 Канал.

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Історії спецпризначенців ССО

У Силах спеціальних операцій кажуть, що, побачивши в новинах спецпризначенців ССО, може здатися, що це надлюди. Вони холодні, ідеальні та невразливі. Проте це лише частина правди, адже за бронежилетами й зброєю звичайні українці. У них теж є страхи, вони сумують за рідними та втомлюються. Однак, попри це, кожного дня йдуть уперед.

"ССО Рекрутинг" створив новий відеопроєкт, який продемонстрував те, що завжди залишалося за кадром: справжні емоції, вибір та обличчя війни.

Це більше, ніж просто рекрутингова кампанія. Це заклик подивитися в їхні очі та зрозуміти, заради чого вони борються. До речі, цей вихід у публічний простір став частиною масштабної програми "Я обираю ССО". Її мета – залучити до лав Сил спеціальних операцій нових мотивованих людей,

– кажуть у "ССО Рекрутинг".

Там додають, що місце серед кращих є для кожного, хто готовий боротися.

Спецпризначенці Сил спеціальних операцій / Фото "ССО Рекрутинг"

У рамках відеопроєкту кожен боєць розповів свою історію коротко, щиро та без прикрас. До прикладу, командир зв'язківців "Агармиш" каже, що йому страшно чути вибухи та страшно їхати на позиції.

Однак, зазначає, що ще страшніше за маму, яка не спить ночами, та за тата, який мовчить про свою тривогу. Він підкреслює, що воює за них, а не за себе.

Тоді як оператор спецпідрозділу "Яструб" розповідає, що воює не за високі ідеї, а "за каву вранці вдома, за мамине бурчання, за сусіда, що косить траву у неділю, за друзів, з якими можна просто посидіти на шашликах".

Я могла виїхати. Могла лишитися вдома. Але страх, що мою землю нікому буде захищати, був сильнішим. Совість залишила один варіант – стати до боротьби,

– каже оператор зв'язку "Жулі".

Натомість офіцер "Штіль" додає, що бійці ССО – не машини. Вони також відчувають біль та сумують, коли бачать забуття у тилу. Проте щоразу встають і йдуть вперед, бо знають, заради кого це все.

Гранатометник "Ендшпіль" також каже, що бійці втомилися від холоду, від спеки, від страху. Втім, зауважує, що найбільше виснажує брехня, що нібито вони марно тримаються. Спецпризначенець підкреслює, що це його земля і він буде боротися за неї.



Тоді як офіцер психологічної підтримки "Іскра" зазначає, що війна не обирає за статтю. Вона наголошує: "Я тримаю зброю поруч із чоловіками. І знаю: у строю всі рівні. Відвага не має обличчя і не має гендеру".



Цим проєктом Сили спеціальних операцій хочуть нагадати, що війна поруч і ціною спокійного життя мільйонів українців є щоденний ризик бійців ССО. Там додають, що вони вийшли з тіні, аби кожен з нас відчув: захист завжди справа спільна.

Сили спеціальних операцій – це еліта Збройних сил України. Їх навчають діяти там, де ворог на них не чекає. Вони виконують розвідку, ліквідовують ключові цілі ворога, працюють далеко за лінією фронту. І водночас багато з них до війни мали зовсім інші професії: бухгалтери, фермери, айтівці, спортсмени, актори,

– кажуть у ССО.

А також зазначають, що справжню силу визначає не минуле, а вибір. Там додають, що не чекають спецпризначенців з народження, а шукають сильних духом, рішучих та вмотивованих.

Зауважимо, що в різних містах України діють офіси "ССО Рекрутинг" за адресами:

Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Дніпро, проспект Олександра Поля, 2.

Хмельницький, вул. Соборна, 16. ЦНАП.

Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 53/35.

Окрім цього, деталі можна дізнатися за телефоном +380800357174.

Варто зазначити, що бійці ССО невпинно продовжують знищувати росіян та наближати перемогу України. Зокрема, раніше вони ліквідували цілу групу морпіхів російської 810 бригади.