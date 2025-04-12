Про це в суботу, 12 квітня, повідомив рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України, передає 24 Канал.

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Донецьк чекає на ЗСУ

Постери, жовті стрічки, прапори України та проукраїнські графіті зʼявляються на тимчасово окупованих територіях щодня – попри безперервні намагання російських загарбників знищити рух спротиву протягом 11 років.

Донецьк чекає на Збройні Сили України, і прапор України знову буде майоріти на "Донбас Арені" та в центрі міста,

– зазначили активісти.

Проукраїнські листівки в Донецьку: дивіться фото

Нагадаємо, у середу, 9 квітня, у Горлівці стався вибух біля штаб-квартири Ліберально-демократичної партії Росії. Знищено припаркований поруч автомобіль, обійшлося без постраждалих. Ймовірно, будівлю атакував дрон – 24 Канал публікував відео вибуху.