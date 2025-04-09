Вранці у Горлівці біля будівлі, де розташована штаб-квартира ЛДПР, пролунав вибух. Про це повідомили місцеві пропагандисти, передає 24 Канал.

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Дрон влучив біля штабу російської партії

У пресслужбі російської партії розповіли, що внаслідок вибуху було знищено легковий автомобіль, припаркований безпосередньо біля будівлі.

За попередньою інформацією, атаку здійснив дрон. Даних про постраждалих наразі немає,

– заявили у ЛДПР.

Вибух біля будівлі ЛДПР: дивіться відео

Довідка: Ліберально-демократична партія Росії – це політична партія в Російській Федерації, заснована в 1991 році. Незважаючи на назву, вона не є ліберальною в класичному розумінні, а, навпаки, відома своїми націоналістичними, популістськими та авторитарними позиціями. Протягом багатьох років партія асоціювалася зі скандальним політиком – Володимиром Жириновським, який був її незмінним лідером до своєї смерті у 2022 році. Після смерті Жириновського новим головою партії став Леонід Слуцький.

До слова, у ніч на 5 квітня в Донецьку сталася масована атака дронів, в місті пролунали десятки вибухів.