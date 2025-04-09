Утром в Горловке возле здания, где расположена штаб-квартира ЛДПР, прогремел взрыв. Об этом сообщили местные пропагандисты, передает 24 Канал.

Смотрите также Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице, – росСМИ

Дрон попал возле штаба российской партии

В пресс-службе российской партии рассказали, что в результате взрыва был уничтожен легковой автомобиль, припаркованный непосредственно возле здания.

По предварительной информации, атаку совершил дрон. Данных о пострадавших пока нет,

– заявили в ЛДПР.

Взрыв возле здания ЛДПР: смотрите видео

Справка: Либерально-демократическая партия России – это политическая партия в Российской Федерации, основана в 1991 году. Несмотря на название, она не является либеральной в классическом понимании, а, наоборот, известна своими националистическими, популистскими и авторитарными позициями. В течение многих лет партия ассоциировалась со скандальным политиком – Владимиром Жириновским, который был ее бессменным лидером до своей смерти в 2022 году. После смерти Жириновского новым председателем партии стал Леонид Слуцкий.

К слову, в ночь на 5 апреля в Донецке произошла массированная атака дронов, в городе прогремели десятки взрывов.