Сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и российские СМИ.

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Что известно о массированной атаке БпЛА на Донецк

В ночь на 5 апреля неизвестные беспилотники посетили временно оккупированный Донецк. По словам местных жителей, в городе прогремели десятки взрывов, активно работали системы ПВО оккупантов.

Взрыв дрона в Донецке: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

РосСМИ сообщают, что несколько воздушных целей якобы были сбиты в районе стадиона "Донбасс Арена" и над центром Донецка. Также сообщается, что российская ПВО работала над Макеевкой и Горловкой.

Россияне сбивали дроны над центром Донецка: смотрите видео

По словам очевидцев, атака БпЛА началась около часа ночи. Люди находят на улице обломки дронов.

Дрон пролетает над Донецком: смотрите видео

Заметим, что по состоянию на утро 5 апреля официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

К слову, вероятно, в российском Саратовске БпЛА атаковали единственный в России завод по производству оптического волокна "Оптоволоконные системы". Там возник масштабный пожар.