Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

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Что известно о фильме "Ворон-Месник"

Военные рассказали, что короткий фильм "Ворон-Месник" призывает граждан присоединяться к украинскому подполью на временно оккупированных территориях для противостояния врагу. В ленте показаны украинцы, которые ежедневно противодействуют оккупантам различными способами.

Каждый из героев вносит большой вклад в работу подполья, создавая цепь. В конце концов это приводит к проблемам, которые дальше имеют российские захватчики.

Один гражданин отслеживает координаты врага, другой – распространяет агитацию и противостоит вражеской пропаганде, еще кто-то – выполняет ключевое боевое задание. Все это слаженно работает под руководством Сил специальных операций, образуя единый механизм, что в конце концов приносит результат.

Методы и способы сопротивления – бесчисленны. Цель – одна!

– написали в ССО.

Фильм "Ворон-Месник" от ССО: смотрите онлайн

Обратите внимание! Силы специальных операций призывают граждан участвовать в Движении сопротивления на временно оккупированных территориях. Это можно сделать на сайте – по ссылке.

