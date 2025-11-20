Об этом сообщает 24 Канал. Чувственное изображение появилось утром 20 ноября возле Фацета.
Какой новый мурал появился во Львове?
Андрей Ермоленко, который работает в похожем стиле рисования, как у английского стрит-художника Бэнкси, изобразил на стене ребенка, который держит зонтик над котиком, прикрывая его от российских "Шахедов".
Андрей Ермоленко создал новый мурал во Львове: смотрите видео
Символично, что такой мурал появился после циничной вражеской атаки на Тернополь и в День защиты детей в Украине.
В центре Львова мальчик оберегает любимца от "Шахедов": как создавался мурал
Во Львове появился новый мурал / Фото из телеграмма спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука
Мальчик с любимцем появились прямо в центре Львова. Художник быстро нанес изображение, которое теперь будет напоминать об ужасах войны, российских обстрелов и беззащитности детей перед врагом.
Процесс создания нового мурала во Львове: смотрите видео
Художник Ермоленко работал над военным муралом в центре Львова: видео
Что известно об Андрее Ермоленко?
Украинский художник, иллюстратор и дизайнер Андрей Ермоленко сначала только увлекался рисованием, однако впоследствии именно это дело принесло ему популярность. Он создал серию "United Colours of Ukraine" – это стилизованные гербы и логотипы украинских городов. Также Ермоленко стал автором нескольких работ об украинском сопротивлении, за которую даже получил премию имени Тараса Шевченко.
Художник Андрей Ермоленко, который работает в частности в стиле диджитал-арт, создал и другие яркие узнаваемые рисунки и контуры.
Какие муралы появились в украинских городах недавно?
В Конотопе Андрей Ермоленко нарисовал мурал на здании городского совета. Это была ярко-синяя конотопская ведьма, символизирующая сопротивление оккупантам.
В Одессе художник изобразил мурал, посвященный похищенным детям. Этот рисунок создан для поддержки украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Ермоленко таким образом присоединился к гуманитарной инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.