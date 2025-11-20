Про це повідомляє 24 Канал. Чуттєве зображення з'явилося зранку 20 листопада біля Фацета.
Який новий мурал з'явився у Львові?
Андрій Єрмоленко, який прцює у схожому стилі малювання, як у англійського стріт-ходожника Бенксі, зобразив на стіні дитину, яка тримає парасольку над котиком, прикриваючи його від російських "Шахедів".
Символічно, що такий мурал з'явився після цинічної ворожої атаки на Тернопіль та в День захисту дітей в Україні.
У Львові з'явився новий мурал / Фото з телеграму речника Української добровольчої армії Сергія Братчука
Хлопчик з улюбленцем з'явилися просто в центрі Львова. Художник швидко наніс зображення, яке тепер нагадуватиме про жахи війни, російських обстрілів та беззахисності дітей перед ворогом.
Що відомо про Андрія Єрмоленка?
Український художник, ілюстратор і дизайнер Андрій Єрмоленко спочатку лише захоплювався малюванням, однак згодом саме ця справа принесла йому популярність. Він створив серію "United Colours of Ukraine" – це стилізовані герби та логотипи українських міст. Також Єрмоленко став автором кількох робіт про український спротив, за яку навіть отримав премію імені Тараса Шевченка.
Художник Андрій Єрмоленко, який працює зокрема в стилі діджитал-арт, створив й інші яскраві впізнавані малюнки та контури.
Які мурали з'явилися в українських містах нещодавно?
У Конотопі Андрій Єрмоленко намалював мурал на будівлі міської ради. Це була яскраво-синя конотопська відьма, що символізує спротив окупантам.
В Одесі художник зобразив мурал, присвячений викраденим дітям. Цей малюнок створено для підтримки українських дітей, незаконно вивезених до Росії. Єрмоленко таким чином долучився до гуманітарної ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.