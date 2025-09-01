Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр національного спротиву. Автор ідеї – лауреат Шевченківської премії Андрій Єрмоленко.

Дивіться також "Свята Джавеліна" та "Красавіца терпіти не буде": патріотичні мурали, створені під час війни

Що відомо про мурали в Конотопі?

Відтепер у центрі Конотопа увіковічений образ одного з головних символів спротиву окупантам – конотопської відьми. За словами Єрмоленка, вовк поруч символізує ССО, а крук – підпілля. Водночас зображення маків є даниною пам'яті всім загиблим у цій війні.

Художники працювали над стінописом 4 дні. Він прикрасив будівлю міської ради.

Стінопис із конотопською відьмою: дивіться фото

Також біля муралу є відома фраза з вірша "Враже" Людмили Горової. Авторка звернулась з відеопривітанням до мешканців міста, а також подякувала партизанам, які виконують завдання для Сил оборони.

Цікаво! Ініціатива "Стінописи опору" започаткована спільно Рухом опору Сил спеціальних операцій ЗСУ та Центром національного спротиву. Вона об'єднала митців, які створюють нові сенси в громадському середовищі міст уздовж лінії бойового зіткнення.

Окрім того, у Конотопі створили ще один стінопис на честь видатного українського художника Казимира Малевича, який саме тут створив та продав свою першу роботу – "Місячну ніч".

Мурал із Казимиром Малевичем / Фото ЦНС

Які ще стінописи створили на Сумщині?

Нагадаємо, раніше в межах ініціативи художники створили мурали в Сумах і Білопіллі. Зокрема, в обласному центрі увіковічили образи Козака Мамая. Стінопис на честь втраченого пам'ятника Тарасу Шевченку містить ще декілька алюзій на цілий пласт культури міста.



Стінопис у Сумах / Фото ЦНС

Автор ідеї – львівський художник Михайло Скоп (Neivanmade). Прапори на тлі символізують стелу на в'їзді в Суми, покриту бойовими знаменами зі всієї України. Натомість бокові постаті є алюзіями на картини Федора Кричевського й Миколи Пимоненка, що зберігаються в Сумському художньому музеї імені Никанора Онацького.

У муралі захована тяглість мистецького спадку від Козаччини до наших днів. Адже прообразами для постатей стали учасники культового сумського гурту "Хамерман знищує віруси". Таким чином уся композиція разом показує єдність козацького минулого, високого українського мистецтва й сучасності боротьби проти московського звіра,

– йдеться в повідомленні.

А в Білопіллі митці також увіковічили Малевича – художник зростав саме в цьому місті. "Він став символом незламності та боротьби українців", – додають у ЦНС.

Стінописи та війна в Україні: останні новини