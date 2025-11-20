Хлопчик, який оберігає кошеня від "Шахедів": у Львові з'явився новий воєнний мурал

У Львові з'явився мурал, який є по-справжньому добрим, хоча й створений на воєнну тематику. Його автором став "український Бенксі" – художник Андрій Єрмоленко.

Чуттєве зображення з'явилося зранку 20 листопада біля Фацета.

Який новий мурал з'явився у Львові?

Андрій Єрмоленко, який прцює у схожому стилі малювання, як у англійського стріт-ходожника Бенксі, зобразив на стіні дитину, яка тримає парасольку над котиком, прикриваючи його від російських "Шахедів".

Андрій Єрмоленко створив новий мурал у Львові: дивіться відео

Символічно, що такий мурал з'явився після цинічної ворожої атаки на Тернопіль та в День захисту дітей в Україні.

У центрі Львова хлопчик оберігає улюбленця від "Шахедів": як створювався мурал



У Львові з'явився новий мурал / Фото з телеграму речника Української добровольчої армії Сергія Братчука

Хлопчик з улюбленцем з'явилися просто в центрі Львова. Художник швидко наніс зображення, яке тепер нагадуватиме про жахи війни, російських обстрілів та беззахисності дітей перед ворогом.

Процес створення нового муралу у Львові: дивіться відео

Художник Єрмоленко працював над воєнним муралом у центрі Львова: відео

Що відомо про Андрія Єрмоленка?

Український художник, ілюстратор і дизайнер Андрій Єрмоленко спочатку лише захоплювався малюванням, однак згодом саме ця справа принесла йому популярність. Він створив серію "United Colours of Ukraine" – це стилізовані герби та логотипи українських міст. Також Єрмоленко став автором кількох робіт про український спротив, за яку навіть отримав премію імені Тараса Шевченка.

Художник Андрій Єрмоленко, який працює зокрема в стилі діджитал-арт, створив й інші яскраві впізнавані малюнки та контури.

Які мурали з'явилися в українських містах нещодавно?